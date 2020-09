Leo Dias: Namorado de Luísa Sonza revela curiosidade em ficar com homens

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram no Tô na Pan a declaração feita por Vitão em interação com fãs

Reprodução/Instagram Vitão assumiu romance com cantora no início do mês, após fim do casamento dela com Whindersson Nunes



Vitão, o namorado da cantora Luísa Sonza, atiçou os fãs ao revelar que já teve curiosidade em ficar com outros homens. Leo Dias e Ligia Mendes comentaram a declaração do artista no Tô na Pan desta quarta-feira (23). Respondendo dúvidas dos seguidores em vídeo para o canal Multishow, Vitão foi questionado se já ficou com pessoas do mesmo sexo. A publicação é de março, mas viralizou só agora por causa do nome de Vitão estar após assumir o romance com a ex-mulher de Whindersson Nunes.

“Você já teve vontade de ficar com homens? Se sim, me chama”, dizia a pergunta. “Eu já tive curiosidade. Nunca cheguei a falar ‘agora é o momento’, mas já tive curiosidade. Se um dia eu tiver vontade, vou ficar e te chamo”, respondeu Vitão. Convidado do Tô na Pan, o jornalista Gabriel Perline deu sua opinião sobre o assunto. “Pra mim, ele tem muito cabelo, mas acho ele bonito. Se em seis meses de quarentena a gente está batendo palma para o Zé Neto, pro Vitão então…bora.”