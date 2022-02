Whoopi Goldberg é suspensa pela emissora ABC após cometários sobre o Holocausto

Atriz ficará de fora do programa ‘The View’ por duas semanas; ela fez um terceiro pedido de desculpas

Reprodução/Instagram/whoopigoldberg Whoopi Goldberg gerou polêmica e já fez três pedidos de desculpas



A atriz Whoopi Goldberg foi suspensa pela emissora americana ABC e não vai apresentar o programa “The View” por duas semanas após fazer declarações polêmicas sobre o Holocausto. Conforme divulgado pela BBC, a estrela de “Mudança de Hábito” e “Ghost – Do Outro Lado da Vida” disse que a morte de judeus orquestrada pelo nazista Adolf Hitler, na Alemanha, não foi “uma questão de raça”. O comentário gerou grande repercussão e ela chegou a se desculpar, mas seu discurso foi novamente alvo de críticas. “Quando Whoopi se desculpou, eu pedi a ela para refletir e aprender sobre o impacto de seus comentários. Toda a organização ABC News se solidariza com nossos colegas, amigos, familiares e comunidades judeus”, comentou a presidente da ABC News Kim Godwin ao Hollywood Reporter.

Kim enfatizou que a decisão de suspender a artista do programa que comanda desde 2007 não foi fácil, porém necessária. “A cultura da ABC News é motivadora, gentil, inclusiva, respeitosa e transparente. Os comentários de Whoopi não se alinham com esses valores.” Na última terça-feira, 1, a artista fez seu terceiro pedido de desculpas e, desta vez, declarou: “[O Holocausto] é realmente sobre raça, porque Hitler e os nazistas consideravam os judeus uma raça inferior. As palavras importam e as minhas não são exceção. Lamento meus comentários e estou corrigindo. Também estou com o povo judeu”.