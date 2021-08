Xamã se pronuncia após boatos de paternidade: ‘Minha vida é uma novela’

Cantor divulgou um áudio da estudante negando a história de que ele seria o pai do filho dela

Reprodução/Instagram/euxama/09.08.2021 Xamã divulgou um áudio no qual a estudante desmente o que disse a colunista



O cantor Xamã se manifestou nas redes sociais após ser divulgado pelo colunista Léo Dias que ele teria um suposto filho. No Twitter, o artista postou um áudio em que a estudante de direito Nicole Junqueira se desculpa e afirma que o filho não é dele. “Vou ser bem sincera com você porque acho que é o mínimo que você merece. Já peço desculpas logo de cara. Não tem nada a ver isso, o filho não é seu, ontem eu não estava nada bem e eu acabei comentando com uma amiga, aí eu te mandei mensagem no Instagram, acho que você não chegou a ver e depois chegou no fato de eu ter falado com o Léo Dias e ele ter respondido”, disse a jovem no áudio. Ao divulgar o áudio, Xamã escreveu: “Minha vida é uma novela de Manoel Carlos”.

Em entrevista ao Léo Dias, a jovem falou que conheceu o cantor em uma boate no Rio de Janeiro e, na ocasião, eles tiveram uma relação sexual. A menstruação dela teria permanecido normal e ela só teria descoberto a gravidez quando estava em trabalho de parto. “Quando eu olhei para o meu filho eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele”, declarou a estudante ao colunista do Metrópoles. O assunto ganhou grande repercussão e dominou as redes sociais. Conforme divulgado por Léo Dias, a estudante teria pedido para retirar a matéria do ar após mandar o áudio para Xamã dizendo que ele não é o pai da criança.