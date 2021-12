Xand Avião e Wesley Safadão vão doar 100% do cachê dos próximos shows que farão na Bahia

Artistas estão se mobilizando nas redes sociais para ajudar as pessoas que ficaram desabrigas por causa das enchentes

Reprodução/Instagram/xandaviao/wesleysafadao/27.12.2021 Xand Avião e Wesley Safadão decidiram doar o cachê de show que farão na Bahia



O cantor Xand Avião anunciou nesta segunda-feira, 27, que doará 100% do cachê do show que irá realizar na Bahia na próxima quarta-feira, 29. A região Sul do estado enfrenta uma situação de calamidade por causa das fortes chuvas que já deixaram mais de 400 mil pessoas desabrigadas. Nas redes sociais, ele também pediu aos fãs para que ajudem na campanha “SOS Bahia”. “A cada passagem pela Bahia eu me sinto um ser humano melhor. Ver a situação que nossos irmãos baianos estão enfrentando nesses últimos dias é muito duro. Fiz a doação de 100% do cachê de um show que tenho em Salvador e estou mobilizando meus amigos e parceiros para colaborarem nessa hora tão difícil”, afirmou o artista.

O cantor Wesley Safadão tomou a mesma atitude que Xand. “Hoje estarei em Barra Grande, na Bahia, e diante da triste situação que o sul do estado está vivendo, decidi que vou doar 100% do meu cachê desse show para ajudar. Vamos juntos nessa corrente de fé e amor, ajude você também com o que puder”, postou o artista no Twitter nesta segunda-feira, 27. “Milhares de famílias do Sul da Bahia estão sofrendo por causa das fortes chuvas na região. A Bahia é um estado maravilhoso, de pessoas extremamente acolhedoras e que estão precisando muito de todos nós! Vamos ajudar”, acrescentou em outra publicação. As influenciadoras digitais Virgínia Fonseca e Lore Improta também disseram nas redes sociais que vão ajudar as pessoas afetadas, assim como a ex-BBB Rafa Kalimann, que enviou 10 toneladas de alimentos à Bahia.

Bom dia, amigos! Como eu disse lá na outra rede, vou destinar 100% do cachê do show de Salvador pra instituição Liga do Bem, que junto da Cufa estão na campanha pra ajudar o sul da Bahia. Estendo o convite a quem puder ajudar. Vamos enfrentar essa tragédia juntos! pic.twitter.com/dw1hCLwNZ8 — Xand Avião – Rajadão (@XandAviao) December 27, 2021