Xande de Pilares confirma atrito com Dudu Nobre após chamá-lo de ‘Bundão Nobre’ em áudio vazado

Cantores se desentenderam após o Flamengo ser derrotado pelo Fluminense; ouça os áudios

Reprodução/Instagram/dudunobresamba Xande de Pilares confirmou a veracidade do áudio vazado em que fala de Dudu Nobre



O cantor Xande de Pilares se desentendeu com o também cantor Dudu Nobre após o Flamengo ser derrotado pelo Fluminense na noite desta quarta-feira, 8. O ex-vocalista do grupo Revelação mandou um áudio criticando Dudu em um grupo que possuem no WhatsApp. O áudio vazou e viralizou nas redes sociais. “Sabe por que você está sendo atacado? Porque você é cuzão, você não é flamenguista, não. Você é bundão. Você só é Flamengo quando o Flamengo ganha. Quando o Flamengo perde, você some. Quem fica aqui batendo de frente sou eu. Que flamenguista é você? Você é c*zão, não é flamenguista não. Você é bundão, bundão Nobre”, disse Xande no áudio. Dudu não gostou e rebateu: “Ô, Xande, não estou te entendendo não, meu compadre. Te gosto para c*ralho, você é meu irmão, mas mandar uma ‘fuleira’ dessa aí está errado. Não está certo, não. Eu não fico aqui zoando ninguém, não fico falando p*rra nenhuma de Flamengo. Quando está ganhando, quando está perdendo, eu fico aqui no meu canto torcendo para o meu time e acabou. Não gosto de zoar e nem de ser zoado”. O cantor de A Grande Família alertou: “Vê lá, a gente é amigo, mas a amizade da gente tem um limite”.

Com a repercussão do áudio vazado, Xande decidiu se pronunciar em suas redes sociais. “O áudio é meu, a voz é minha. Aqui não tem negócio de conversa fiada. Me exaltei”, declarou o cantor nesta quinta-feira, 9, nos stories do Instagram. O artista também comentou que achou estranho o fato do áudio ter vazado do grupo. “Eu falei com Dudu, depois Dudu me chama no privado, aí aparece o privado do Dudu e o que eu falei no áudio. Flamengo perdeu, beleza, está tudo certo. Agora, isso aí foi esquisito, porque se o grupo é sério, não pode vazar áudio, e, se vazar, eu tenho que matar no peito. Estou matando no peito.” Xande enfatizou que já se entendeu com Dudu. “Pedi desculpas ao Dudu três vezes, ele me desculpou”, garantiu. Ele também mandou um recado para o responsável pelo vazamento. “Se apareceu [meu áudio], beleza, é Deus que aponta. Sou Flamengo até morrer, perdendo ou ganhando, mas foi escroto [o que aconteceu]”, afirmou. “Quem colocou meu áudio, parabéns. Mato no peito e segue o jogo. Eu jamais faria com você o que você fez comigo.”