Ávine Vinny é solto após prisão em flagrante por ameaçar sua ex-mulher

Cantor foi liberado após participar de uma audiência de custódia; ele estava preso por violência doméstica

Reprodução/Instagram/avinevinny/14.12.2021 Ávine Vinny foi preso após ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda



O cantor Ávine Vinny foi solto por determinação da Justiça do Ceará após uma audiência de custódia que aconteceu nesta nesta terça-feira, 14. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação à Jovem Pan, mas não deu mais detalhes do que foi determinado na audiência. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o artista responderá o processo em liberdade e não precisará usar uma tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça do Ceará informou à Jovem Pan que casos de violência doméstica tramitam em segredo de Justiça e, por isso, não podem passar informações. O intérprete do hit Coração Cachorro foi preso na tarde da última segunda-feira, 13, em flagrante, isso porque sua ex-mulher, Laís Holanda, compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para denunciá-lo e, quando estava no local, “recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças”. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), após o cantor ser preso foram solicitadas medidas protetivas para proteger a vítima. Ávine viveu um relacionamento de oito anos com Laís e eles possuem uma filha juntos.