Xuxa desabafa após briga com Sikêra Jr: ‘Destilando o ódio em nome de Deus’

Apresentadora postou nas redes sociais que tem ‘recebido muitas críticas’ por se posicionar e não concordar com atitudes de políticos e personalidades

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial Xuxa falou sobre as críticas que vem recebendo por se posicionar



A apresentadora Xuxa Meneghel fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira, 20, e revelou que tem sido alvo de críticas por se posicionar contra alguns políticos e personalidades. A rainha dos baixinhos postou um vídeo que mostra a alegria de um fã em receber um exemplar da sua autobiografia intitulada “Memórias”. “Isso é amor!!! Nesses dias que eu tenho recebido muitas críticas, muitas delas infundadas, criadas porque eu não concordo com as atitudes de alguns políticos, porque eu não concordo com as pessoas destilando o ódio em nome de Deus e da família, criticas por estar me protegendo de ataques… mas aí vejo essa imagem do Henrique e meu coração se enche de gratidão”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Nas últimas semanas, a briga de Xuxa com o apresentador Sikêra Jr. ganhou novos capítulos. O desentendimento começou quando a artista lançou uma campanha dizendo que “zoofilia não é piada” referindo-se a um vídeo em que o jornalista da RedeTV! ri no jornal de um caso em que a mulher descobre que o marido estava tendo relações sexuais com uma égua. Com a repercussão da campanha, que reuniu diversos artistas, Sikêra Jr. passou a dizer que Xuxa incentivava a pedofilia e o uso de drogas e também criticou o livro infantil “Maya: bebê arco-íris”, que possui temática LGBQ+. A apresentadora chegou a recorrer à Justiça pedindo que Sikêra Jr. seja demitido da RedeTV! e perca seu título de jornalista.