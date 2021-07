Marvel lança trailer de ‘What If…?’, nova série que aposta em realidades alternativas; assista

Produção terá 10 episódios em sua primeira temporada e tem estreia marcada para o dia 11 de agosto no Disney+

Reprodução/ Twitter @whatifofficial Produção reunirá grandes personagens do Universo Cinematográfico Marvel



A Marvel lançou o primeiro trailer de “What If…?” nesta quinta-feira, 8. A produção será uma animação que irá explorar realidades paralelas dentro do Universo Cinematográfico da Marvel, recriando momentos importantes da franquia. A série é inspirada nos quadrinhos homônimos, que são publicados no Brasil com o nome de “O que aconteceria se…”. Diversos atores que interpretaram os personagens nos filmes retornarão para a produção, que terá 10 episódios em sua primeira temporada e tem estreia marcada para o dia 11 de agosto no Disney+, onde as outras produções do estúdio estão disponíveis. Confira o trailer: