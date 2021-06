Juliette comemora um mês da vitória no BBB21: ‘Para sempre grata a vocês’

Nesta quinta-feira, 3, a ex-sister revelou que fechou contrato com a Rede Globo e se tornou a mais nova embaixadora da plataforma de streaming Globoplay

A campeã do BBB21, Juliette Freire, completou um mês após a vitória no reality e agradeceu aos fãs pelas novas conquistas. “Há 30 dias eu vivo coisas que nunca imaginei viver na vida. Vocês me escolheram, têm noção de como isso é forte e lindo?! Para sempre grata por tanto amor, pelas oportunidades, pela chance de realizar os meus sonhos e os da minha família. Para sempre grata a vocês, meus Cactos amados!”, escreveu em seu perfil no Instagram. Nesta quinta-feira, 3, durante participação no programa “Mais Você”, a advogada e maquiadora revelou que fechou contrato com a Rede Globo e se tornou a mais nova embaixadora da plataforma de streaming Globoplay. Depois de ser chamada de “colega de firma” por Ana Maria Braga, a maquiadora revelou que ainda pode desempenhar outras funções dentro da emissora, mas decidiu manter o mistério. “No primeiro momento, eu sou embaixadora do Globoplay. Existem algumas possibilidades e, por mim, eu faria tudo. Não sei o que vou fazer. Atriz eu não sei, vai ser mais difícil, mas eu estudo e faço. Música, TV, o que votar eu estou feliz. Eu amo isso e vou estudar tudo. O nosso público merece”, afirmou. Na sequência, Juliette também anunciou a novidade em suas redes sociais.