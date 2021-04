André Rizek posta foto dos gêmeos e de Andréia Sadi após o parto: ‘Estamos todos bem’

Jornalista disse que os filhos e a esposa estão bem e vários famosos parabenizaram o casal

Reprodução/Instagram/andrerizek/08.04.2021 André Rizek postou uma foto com o filho no colo após o parto



O jornalista André Rizek apesentou nas redes sociais os filhos gêmeos que nasceram a manhã de quarta-feira, 7, e são frutos do seu casamento com a jornalista Andréia Sadi. “Estamos todos super bem, mamãe e os moleques – que são gigantes”, escreveu o apresentador do “Seleção SporTV”. João e Pedro nasceram em 7 de abril, Dia do Jornalista, um com 2,800 kg e o outro com 3,155 kg. Rizek também aproveitou a publicação para agradecer a equipe médica e para contar as músicas que escolheram para ouvir no pós-parto. “A trilha sonora ‘viva o povo brasileiro’ já começou aqui no quarto, com Gil, Caetano, Bethânia, Chico, Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Chico Science e Tim Maia”.

Muitos seguidores mandaram mensagens parabenizando o casal. “Bem-vindos, meninos!!!! Parabéns para a família”, comentou a jornalista Ana Paula Araújo. “Que lindo!!! Muita saúde, muito amor e alegria para vocês”, escreveu a atriz Patrícia Pillar. “Que maravilhoso ver você assim”, acrescentou a apresentadora Fernanda Gentil. “Parabéns, casal!!! Agora vocês vão entender o verdadeiro significado da palavra amor”, disse o comentarista Caio Ribeiro.

