Youtuber posta vídeo desesperada ao descobrir morte do filho: ‘Ninguém me avisou’

Juliana Priscila disse que apenas foi informada que a criança passaria por uma cirurgia

Reprodução/Instagram/julianapriscilaofc/17.11.2021 Juliana Priscila gravou um vídeo ao descobrir que o filho morreu



A youtuber Juliana Priscila postou um vídeo demonstrando seu desespero ao descobrir que seu filho caçula, Henry Sebastian, morreu aos 6 meses após passar por uma cirurgia. A criança nasceu com onfalocele, que é quando a criança nasce com uma má-formação da região do abdômen. No vídeo postado no Instagram nesta quarta-feira, 17, Juliana apareceu desesperada ao receber a notícia. “Está errado. Meu filho estava bem. Eu recebi a ligação dizendo que ia haver a cirurgia, quando cheguei aqui meu filho estava intubado, inchado e tinha tido uma parada [cardíaca]. Ninguém me avisou, agora estão dizendo que meu filho morreu”, afirmou a youtuber. As profissionais do hospital tentaram acalmar Juliana e informaram que a criança morreu nesta manhã, às 5h40. “Ninguém me ligou. Meu filho estava bem, agora está morto”, afirmou a influenciadora.

Mais uma vez as profissionais pediram para ela se acalmar e também disseram que ela tinha que parar de gravar o vídeo. “Como é que vou me acalmar? Meu filho está morto”, rebateu Juliana, que também é mãe de Christian Joseph, que completou 4 anos esta semana. Os fãs da influenciadora estão desejando força nos comentários da publicação. Em junho, quando o menino completou um mês, Juliana postou fotos com o filho na UTI e escreveu: “Um mês do ser humano mais forte que eu já conheci, eu te amo! Você vai sair daí, e nós vai ser feliz aqui fora, eu tenho o mundo inteiro para te apresentar meu filho, tu vai ser feliz, sem dor… eu prometo! Deus é contigo, filho, olha o que ele fez! Deus benza, bebê”.