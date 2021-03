Lumena lamenta saída do ‘BBB 21’: ‘Eu me perdi no meu propósito’

Eliminada falou sobre relação com Karol Conká, desavença com Carla Diaz e postura com Lucas

Reprodução/Globo/03.03.2021 Lumena disse que fez escolhas no 'BBB 21' que a desorientaram



A jornada de Lumena no “BBB 21” acabou e na manhã desta quarta-feira, 3, ela participou do café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”. Durante o papo, ela falou sobre seus principais momentos na casa mais vigiada do Brasil. A psicóloga afirmou que entendeu o discurso feito por Tiago Leifert e gostou da analogia que ele fez com a dança, dizendo que a sister deveria ter dançado mais no jogo. “Lá eu fiz danças estranhas. Quero voltar a dançar do jeito que eu gosto de dançar, com leveza, com dignidade”, comentou a ex-BBB. Lumena explicou que o que a prejudicou no jogo foram algumas escolhas que a “desorganizavam” e algumas prioridades a desestabilizaram na casa. “Eu acho que eu me perdi no meu propósito.”

Ao relembrar a briga com Caio na primeira semana, após ele e outros participantes usarem maquiagem para fazer desfile caricato, Lumena explicou que seu discurso “foi um toque”, pois achou que as pessoas aqui fora poderiam ver aquilo como uma violência. “Lá [na casa] isso aqui [algo pequeno] pode se tornar uma grande questão, na minha história de vida eu precisei lapidar muita coisa”, comentou a psicóloga referindo-se aos preconceitos que sofreu e presenciou. Uma das principais desavenças de Lumena na casa era Carla Diaz. “Foi algo que eu não consegui lidar lá dentro”, comentou. A eliminada falou que o convívio com a atriz a fez acionar outras questões, pois sente que o padrão de Carla é sempre priorizado na mídia e como exemplo citou: “Sou uma mulher negra que cresci com poucas referências em uma área que eu amo, que é o entretenimento”.

Depois que saiu da casa, a psicóloga descobriu que Karol Conká, sua parceira na casa, saiu com a maior rejeição da história do “BBB” e mesmo surpresa admitiu: “Teve erros explícitos que corroboraram a saída dela”. Segundo Lumena, era difícil lidar com a cantora, pois é sempre foi fã do seu trabalho. “Tive que competir com artistas que admirava aqui fora, Karol era uma delas e lidar com esse cálculo foi complexo para mim”, disse a ex-BBB que revelou que tinha dificuldade puxar a orelha da amiga. Assim como Karol, a psicóloga teve atitudes com Lucas Penteado que não foram bem vista pelo público. “Eu me doei muito para o Lucas em um primeiro momento, primeiro pela questão religiosa. As festas, com as bebidas e válvulas de escape, reverberaram o nosso comportamento e quando eu vi ele acionar um modo muito estranho comigo, eu fui tentando me defender.” Para Lumena, ela começou a se anular para ajudar o Lucas e ao notar isso decidiu mudar sua postura.