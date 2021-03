Influenciador revela o que Anitta tatuou na região íntima; assista

Rafael Uccman tirou a dúvida dos seguidores e contou detalhes da tatuagem no ânus da cantora

Reprodução/Instagram/anitta/03.03.2021 Amigo de Anitta contou que a cantora tatuou a palavra 'love' na região íntima



Assim que vazou o vídeo de Anitta fazendo uma tatuagem no ânus, muita gente ficou curiosa para saber o que a poderosa tinha tatuado na região íntima. Com a grande repercussão que o assunto teve, a cantora levou o assunto na brincadeira e decidiu manter um certo suspense, entretanto o influenciador digital Rafael Uccman, amigo da artista, acabou com o mistério e revelou detalhes da tatuagem de Anitta ao responder perguntas de seguidores nos stories do Instagram. “Ela fez uma tatuagem escrito ‘love’. Não é no ‘toba’, no ‘toma’, é em cima. É bem pequeninha, super delicado, não é nada [exagerado]. Quando falaram que ela tatuou o ‘toba’, achei que era um tribal, o símbolo do infinito, uma estrela, mas não, é escrito love”, contou Rafael. O vídeo de Anitta fazendo a tatuagem íntima foi postado por ela mesma no OnlyFans, uma rede social para o público adulto no qual é necessário pagar para ter acesso a conteúdos mais sensuais e até eróticos. O vídeo postado nessa rede social acabou vazando e a cantora explicou que a tatuagem foi feita durante a gravação de um clipe em que ela aparece cheia de tatuagens falsas.