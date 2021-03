Nego Di se espanta ao descobrir que foi bloqueado por Boninho: ‘Falei demais?’

Humorista tem reclamado da forma como foi tratado pela Globo após deixar o reality

Reprodução/Instagram/negodioficial/03.03.2021 Nego Di mostrou no Instagram que foi bloqueado por Boninho



Desde que saiu do “BBB 21” com uma das maiores rejeições da história do programa – só perdendo para Karol Conká, Nego Di tem feito críticas a atração e também a Globo. Na madrugada desta quarta-feira, 3, ele fez um post do Instagram dizendo que foi bloqueado nas redes sociais por Boninho, diretor do programa. “Boninho meu deu um block!!! Será que falei demais? (risos) Fica aí a reflexão para quem ainda acha que estou inventando coisas e que quero biscoito”, escreveu o humorista na legenda da publicação. Mesmo possuindo um contrato com a Globo, Nego Di tem usado as redes sociais para dizer que não vai passar o pano para o que aconteceu com ele no pós reality e isso pode não ter agradado o manda chuva do “BBB 21”.

Em um desabafo recente, o ex-participante do reality disse que não teve o mesmo acolhimento que Karol Conká quando saiu com grande rejeição do público e declarou que o discurso feito pelo apresentador Tiago Leifert na sua saída foi um puxão de orelha. Vale lembrar que a rapper, que recebeu o título de grande vilã do programa, foi acolhida pela emissora e participou de vários programas da casa, como o “Domingão do Faustão” e o “Fantástico” no mesmo domingo. Ao comentar sobre o desentendimento entre o G3 – Juliette, Sarah e Gilberto –, o ex-BBB falou que sempre foi assim, mas edição do programa escolhe bem o que mostrar para o público. “Enquanto vocês continuarem acreditando na edição da Globo e na edição real time do pay-per-view a gente não vai estar pronto para essa conversa”, declarou nos stories do Instagram.