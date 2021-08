Yugnir assume culpa por término com Mirela Janis após ‘Power Couple’: ‘Estou sofrendo’

Empresário pediu perdão pelos erros que cometeu e disse que ainda ama a influenciadora digital

Reprodução/Instagram/yugnir/24.08.2021 Ex-Power Couple Yugnir assumiu que errou com Mirela Janis



O empresário Yugnir decidiu falar sobre o fim do seu noivado com a influenciadora digital Mirela Janis, que anunciou a separação no último dia 19 de agosto – cerca de um mês depois da final do “Power Couple 5”. Nos stories do Instagram, Yugnir disse que estava sumido porque estão acontecendo vários problemas na sua vida e um dele foi com sua conta do Instagram, que acabou bloqueada por estar com vários acessos. “Foi uma tempestade por esses dias, perdi meu Instagram, minha conta bloqueada, o término do meu relacionamento com a Mirela, mas vida que segue.” O ex-participante do reality show de casal da Record aproveitou para abrir o coração e falar do fim do relacionamento com a influenciadora. “Nunca falei dos meus relacionamentos passados, dos términos, mas eu senti a necessidade de abrir meu coração e falar da Mirela. Ela significa para mim o verdadeiro amor, um amor puro, um amor de verdade. Ela é uma menina iluminada, uma menina muito inteligente, sempre falei isso para ela e eu que não soube dar o valor que realmente ela merece”, afirmou.

Durante o desabafo, Yugnir não entrou em detalhes sobre o que ele fez para Mirela decidir colocar um ponto final no noivado, mas se desculpou. “Peço perdão a Mirela pelas coisas que fiz com ela no passado, pelas coisas no geral que fiz com ela, até mesmo pelas coisas que ela pensa que eu fiz. Eu sei que não tem mais volta, não tem como voltar no passado para consertar alguns erros, mas precisava fazer esse desabafo. Estou sofrendo com a perca dela”, confessou o empresário, que também mandou um recado para a ex. “Mirela, eu te amo muito. Você foi uma pessoa que somou na minha vida, que me fez mudar meus pensamentos, que me fez ser outra pessoa. Mais uma vez te peço perdão.” Ao anunciar a separação, Mirela postou um vídeo no Instagram dizendo que estava cansada de mentiras.