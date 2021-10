Zayn Malik, ex-One Direction, é acusado de agredir a sogra

Cantor publicou comunicado negando as acusações e pediu para que Yolanda Hadid ‘resolva os problemas em particular’

O cantor Zayn Malik, ex-membro da boyband One Direction, e casado com a modelo Gigi Hadid está sendo acusado de agredir a sogra, Yolanda. A notícia foi vinculada pelo site TMZ nesta quinta-feira, dia 28. De acordo com a publicação, Yolanda foi agredida na semana passada e pensa seriamente em registrar boletim de ocorrência contra o músico. Horas depois das alegações virem a público, Zayn emitiu um comunicado negando a agressão. “Eu nego veementemente ter atacado Yolanda Hadid e, pelo bem da minha filha, recuso-me a dar mais detalhes e espero que Yolanda reconsidere suas falsas alegações e avance no sentido de resolver esses problemas familiares em particular”. Zayn e Gigi são pais da pequena Khai, de um ano e um mês. Ainda no comunicado, o músico informou que discutiu com a sogra quando ela apareceu em sua casa sem que Gigi estivesse presente. “Estou esperançoso, porém, de cura para todos os envolvidos com as palavras duras compartilhadas e, mais importante, permaneço vigilante para proteger Khai e dar a ela a privacidade que ela merece”, concluiu Zayn. A família Hadid nunca teve problemas públicos com o cantor.