LeBron James monta cinema ao ar livre para festa de Halloween da filha

Zhuri, de 7 anos, convidou amigos para assistir o novo filme da ‘Família Adams’ em casa

Reprodução/ TMZ Sports LeBron montou o local para a filha Zhuri, de 7 anos



Além de arrasar nas quadras da NBA, LeBron James também é destaque como pai. Nesta quarta-feira, dia 27, o atleta do Los Angeles Lakers montou um cinema ao ar livre no gramado de sua casa para a festa de Halloween da filha Zhuri, de 7 anos. A pequena recebeu amigos em casa para assistir ao novo filme da ‘Família Adams’. Além de uma tela gigante, o ‘cinema’ dos James também teve puffs, cobertores personalizados do filme, balões e lanchinho. “Já que o Halloween está chegando, meus pais permitem que eu e alguns amigos tenham uma noite de cinema no quintal. Assistimos The Addams Family 2 e foi muito engraçado”, escreveu Zhuri em suas redes sociais. Se recuperando de dores no tornozelo, LeBron não está confirmado para o jogo desta sexta-feira, dia 29, contra o Cleveland Cavaliers, às 23h30 (horário de Brasília). No Dia das Bruxas, os Lakers enfrentam o Houston Rockets no mesmo horário.