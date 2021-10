Zé Felipe rebate influenciadores fitness que disseram que não ‘pegam menina acabada’

Cantor bombou nas redes sociais após responder o vídeo polêmico que viralizou no TikTok

Reprodução/Instagram/zefelipecantor/TikTok/virginiafonseca Zé Felipe está sendo elogiado por rebater Gabriel Prestes Souza e Gabriel Breier



O cantor Zé Felipe foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 8, após comentar sobre um vídeo dos influenciadores Gabriel Prestes Souza e Gabriel Breier que viralizou no TikTok. “Treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta para ficar pegando ‘mina’ com circunferência abdominal larga?”, falou Souza no polêmico vídeo que está sendo alvo de várias críticas nas redes sociais. “Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos simplesmente para pegar ‘mina’ feia, acabada, deprimida?”, acrescentou Breier. A influenciadora Virginia Fonseca mostrou o vídeo para Zé Felipe e gravou a reação do marido.

“Ele se cuida, faz dieta, arruma os dentes e é feio desse tanto. Pelo amor de Deus, meu companheiro. Um tem que tomar banho de braço aberto para não descer no ralo e o outro é uma mistura de Marquito, do ‘Programa do Ratinho’, com o capeta. Eles querendo falar que não pegam as meninas. Quem quer pegar vocês? É melhor escutar essas coisas do que ser surdo”. A resposta do filho de Leonardo aos influenciadores está bombando nas redes sociais. “O Zé Felipe esculachando os héteros tops do TikTok é tudo que eu precisava pro dia de hoje”, comentou um seguidor. “Zé Felipe é patrimônio cultural. Amém Virgínia por gravar a lenda”, escreveu outro. “Eu estou passando mal com o vídeo do Zé Felipe respondendo uns meninos escrotos do TikTok”, acrescentou mais um.

O Zé Felipe esculachando os héteros tops do tiktok é tudo que eu precisava pro dia de hoje pic.twitter.com/KRONZ29Jyc — natalia (@myfavsidols) October 8, 2021

Zé Felipe é patrimônio cultural. Amém Virgínia por gravar a lenda. pic.twitter.com/RTdLvqSOjw — Vega (@kccspence) October 8, 2021

não tenho maturidade pro ze felipe ele é demais vei pic.twitter.com/SG567WSbis — ⧼ guelbs ❃ 🎃 (@aesthetictae) October 8, 2021