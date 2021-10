Fátima Bernardes anuncia que se afastará do ‘Encontro’ para fazer cirurgia

Apresentadora falou que vai operar o ombro esquerdo, pois rompeu um tendão e não está conseguindo realizar atividades como nadar e dançar

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou que ficará afastada do “Encontro” nas próximas semanas, pois fará uma cirurgia no ombro. “Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada”, contou a jornalista no programa desta sexta-feira, 8.

Fátima não deu detalhes de como machucou o ombro, mas brincou dizendo que após a cirurgia vai poder “dançar para valer” no “Encontro”, já que frequentemente ela é desafiada por seus convidados a fazer a dancinhas que estão bombando. Na ausência de Fátima, que deve passar cerca de um mês fora do ar, os apresentadores Patricia Poeta e Manoel Soares serão os responsáveis por comandar a atração matinal. Em dezembro do ano passado, Fátima também ficou afastada do “Encontro”, pois descobriu um câncer de útero em estágio inicial. A apresentadora passou por uma cirurgia que foi bem-sucedida e, em janeiro deste ano, ela retornou à atração.