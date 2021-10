Tadeu Schmidt como apresentador do ‘BBB 22’? Globo diz que vai anunciar surpresa no ‘Fantástico’

Com a saída de Tiago Leifert, o apresentador se tornou o jornalista mais cotado para comandar o reality

Divulgação/Globo/08.10.2021 Tadeu Schmidt pode ser anunciado como novo apresentador do 'BBB'



O “BBB 22” só estreia em janeiro do ano que vem, mas a Globo já trabalha nos detalhes da próxima edição do reality e, nas redes sociais, prometeu revelar uma “uma surpresinha” sobre atração no “Fantástico” do próximo domingo, 10. A aposta é que a emissora vai anunciar Tadeu Schmidt como o novo apresentador do programa. Os rumores é que a Globo teria escolhido o atual apresentador do “Fantástico” para comandar o reality, pois gostaria de manter um jornalista no comando do programa para lidar com assuntos espinhosos que podem virar pauta durante o “BBB”. Na edição deste ano, por exemplo, Rodolffo foi acusado de racismo por fazer um comentário sobre o cabelo de João Luiz e coube a Tiago Leifert explicar aos participantes por que a atitude do cantor foi preconceituosa.

Marcos Mion, que fez sucesso apresentando o reality show “A Fazenda”, deve continuar no comando do “Caldeirão”. Tiago anunciou sua saída da emissora em setembro deste ano e sua despedida será no “The Voice Brasil”. O apresentador assumiu o “BBB” após a saída de Pedro Bial e ficou à frente do reality por cinco edições. Tiago deu um novo tom ao programa e sua forma de comandar a atração dividiu opiniões, pois muitos telespectadores achavam que o jornalista não conseguia manter a imparcialidade. A Jovem Pan tentou contato com a Globo para confirmar o anúncio do novo apresentador do “BBB 22”, mas não obteve retorno.