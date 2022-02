Zilu nega que teve relação aberta com Zezé Di Camargo e diz que não quer amizade com a atual do ex

Ex-mulher do sertanejo disse que se aproximar de Graciele Lacerda não faria bem a ela

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial Zilu Godoi disse que não tem raiva de Graciele Lacerda, porém não quer proximidade



Zilu Godoi, que foi casada por 30 anos com o cantor Zezé Di Camargo, afirmou que não quer ter uma relação próxima com Graciele Lacerda, atual parceira do seu ex-marido. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor questionou: “Se você está em paz por que não se torna amiga da atual do seu ex?”. Sem rodeios, a empresária e influenciadora respondeu: “Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com que não te fez bem! Eu não preciso ter amizade com ninguém para me sentir em paz! Quando me refiro ‘estar em paz’ é olhar uma ferida e ver uma cicatriz que não me dói mais! Por muito tempo eu evitei falar abertamente sobre isso porque ainda me machucava. Hoje, eu falo e não sinto nada, mas isso não quer dizer que quero ter proximidade ou amizade”.

Um outro seguidor perguntou: “Você e Zezé tinham um relacionamento aberto como a Graciele diz na série [documental da Netflix]?”. Zilu negou: “Nunca tive relacionamento aberto com ninguém! Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem sempre os valores de família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto! Quando eu percebi que estava, de fato, vivendo uma situação que estava me machucando, eu pedi o divórcio… saí da minha casa e me separai”. Mesmo deixando claro que não quer uma amizade com Graciele, a ex-mulher de Zezé disse não tem raiva dela e enfatizou que não tem nenhum tipo de desavença com Luciano, seu ex-cunhado, e nem com ninguém da família Camargo. “Converso com todos e também respeito muito a individualidade de cada um.”