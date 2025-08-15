Felca revela que investigação contra Hytalo Santos durou um ano inteiro

Vídeo do youtuber sobre ‘adultização’ acelerou investigação sobre atividades do influenciador paraibano, preso na manhã desta sexta-feira, durante operação do Ministério Público da Paraíba

Reprodução/TV Globo Felca revelou ter passado um ano inteiro pesquisando e acompanhando o conteúdo do influenciador Hytalo Santos



O youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, revelou ter passado um ano inteiro pesquisando e acompanhando o conteúdo do influenciador Hytalo Santos antes de publicar o vídeo em que o acusa de explorar crianças e adolescentes para gerar engajamento. A declaração foi feita durante sua participação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, que vai ao ar neste sábado (16). Felca explicou que a motivação para a denúncia surgiu de um profundo incômodo pessoal. “Eu ficava com muita agonia, via os stories e me dava um embrulho no estômago”, afirmou, citando vídeos em que Hytalo expunha menores a procedimentos como tatuagens, piercings e cirurgias plásticas. Segundo o youtuber, a angústia o levou a sentir a responsabilidade de se posicionar publicamente.

“O mais difícil foi reunir essas informações, porque parte da demora, e demorei um ano para postar o vídeo, foi porque é um tema tão aversivo, que se você não tem sangue de barata você não consegue”, revelou. “Eu ficava vendo aqueles materiais, e ficava com tanta agonia, tanto amargor na boca, que pela minha saúde mental eu pensava ‘vou dar um tempo nisso, vou fechar o notebook e volto amanhã’”.

O vídeo-denúncia, publicado por Felca, viralizou rapidamente, acumulando milhões de visualizações e gerando um intenso debate nas redes sociais sobre os limites éticos da criação de conteúdo envolvendo menores, especialmente no formato de “influenciadores de família”. Entretanto, Felca diz que está feliz com as repercussões que o seu trabalho tem gerado. “Mas a repercussão, por mais que tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva, estou muito feliz porque se estão dando luz para essa causa, creio que possa haver mudanças”, concluiu.

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em São Paulo, durante operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ministério Público do Trabalho (MPT), polícias civis da Paraíba e de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e o Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Também foi detido Israel Nata Vicente, marido de Hytalo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux.

Em sua defesa, Hytalo Santos alega que os vídeos são “tudo combinado” e que possui autorização dos pais para a participação dos jovens em seu conteúdo. O influenciador também afirma ser vítima de uma “campanha difamatória”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA