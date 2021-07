Gil do Vigor pega passaporte com visto e comemora: ‘Todo americanizado’

Formado em Economia, o ex-BBB, a partir de agora, está autorizado a viajar para cidade de Davis, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para cursar o PhD

Reprodução/Instagram/gildovigor/22.06.2021 Gilberto conseguiu o visto para estudar nos Estados Unidos e conseguir o PhD em Economia



Gilberto Nogueira, quarto colocado na última edição do “Big Brother Brasil”, demonstrou toda sua felicidade nesta quinta-feira, 1º, através do Instagram, por ter conseguido retirar o seu passaporte carimbado para viajar aos Estados Unidos, onde irá realizar o sonho de cursar o PhD. “Gente, peguei meu passaporte com o visto dentro. Agora sim! Já tinha o visto e agora estou com passaporte carimbado. E olha, vocês viram agora que eu sou todo americanizado, todo inglês?”, festejou. “Eu estou todo ‘nos inglês’ e estou vigorando aí com uma escola maravilhosa. Vai ser só regojizo daqui pra frente, viu?”, finalizou.

Formado em Economia, Gil do Vigor, a partir de agora, está autorizado a viajar para cidade de Davis, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para cursar o PhD. O participante do último BBB, porém tem outros projetos marcados para o futuro próximo. Contratado pela Rede Globo, ele vive a expectativa do lançamento de um trabalho em conjunto com Ana Maria Braga no programa “Mais Você”. “Logo ele estará comigo falando de dinheiro. É verdade, novidades por aqui já, já”, revelou a apresentadora.