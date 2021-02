Gilberto e Pocah trocam ofensas e palavrões em discussão no ‘BBB21’; assista

Brothers entraram em conflito após o jogo da discórdia, quando a cantora foi acusar o doutorando de ofender o seu caráter e sua índole: ‘Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor’, gritou Gil

Reprodução/TV Globo Gilberto e Pocah discutem no 'BBB21'



Gilberto e Pocah protagonizaram uma séria discussão na casa mais vigiada do Brasil na noite desta segunda-feira, 16. Os brothers entraram em conflito após o jogo da discórdia no “BBB21”, quando Pocah foi acusar Gil de ofender o seu caráter e sua índole. Em resposta, o doutorando em Economia afirmou que tudo que a cantora fala é calculado e planejado, e ela o acusou de fazer o mesmo, chamando-o de hipócrita. Ambos começaram a se exaltar e gritar um com o outro, enquanto Sarah, Karol, Juliette, Nego Di e outros participantes tentavam apaziguar a confusão.

“Você acha que se posicionar é gritaria”, disse Pocah. “Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa”, respondeu Gil. A funkeira o acusou de estar fazendo “show”, e o doutorando respondeu que ela estava afrontando ele. “Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor”, gritou Gil. Pocah perguntou o que seria basculho e Gil respondeu: “Não importa. Não vou baixar minha cabeça pra ninguém”. Pocah lembrou o que motivou a discussão, o fato de Gil ter chamado ela de “canceladora” durante o jogo da discórdia. “A partir de agora, nós somos adversários. Batendo o martelo”, afirmou a funkeira. “Minhas desculpas que eu te pedi foram sinceras porque eu não quis te machucar”, continuou.

Neste momento, a discussão se intensificou, e os dois acusaram um ao outro de estar interpretando personagens. “Então, Gil, f***-se você!”, gritou Pocah. “Vai tomar no seu c* também! Que eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem. Eu não vim de qualquer lugar, não”, respondeu o doutorando aos gritos. Ele acusou Pocah de inferiorizá-lo “várias vezes” durante o jogo, e a cantora negou e pediu que ele citasse uma vez em que isso havia acontecido. “Você se perdeu! Você oscila! Sorri pra todo mundo”, disse Pocah. “Você se revelou! Eu disse que eu não queria conversar e ela veio pra cima de propósito”, respondeu Gil.

Assista:

O que a Pocah acha que tá fazendo: VT pra se destacar e conquistar o público

O que ela tá fazendo: dando mais força pro Gil chegar na final #BBB21 pic.twitter.com/OmCoBGf6XP — fenotipicamente carnavalesca (@carlinha) February 16, 2021

A discussão rendeu alguns assuntos que foram bastante comentados pelo público, principalmente no Twitter. Uma das dúvidas era sobre o que significaria a palavra basculho que, em Recife, de onde Gil veio, é “um resto de algo, algo que é jogado fora”. Carla Diaz, uma das poucas pessoas que não se meteu no barraco, também foi bastante comentada pelos internautas. Isso porque ela criticou Lumena, acusada pelo público de ser “excessivamente militante” e julgar as outras pessoas. Em conversa com Arthur, em que os dois só olhavam a discussão, a atriz disparou: “Lá vem a Lumena apontar o dedo na cara das pessoas.”