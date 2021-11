Gilberto Gil é eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras

Cantor recebeu 21 votos e assume o lugar do acadêmico e jornalista Murilo Melo Filho

Gilberto Gil assume cadeira 20 da ABL



O cantor Gilberto Gil foi eleito para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras nesta quinta-feira, 11. O artista venceu com 21 votos. Também concorreram o poeta Salgado Maranhão, que recebeu 7 votos, e crítico literário Ricardo Daunt, que não recebeu votos. “Muito feliz em ser eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Obrigado a todos pela torcida e obrigado aos agora colegas de Academia pela escolha”, escreveu Gilberto Gil no Twitter. Participaram da eleição 34 acadêmicos de forma presencial ou virtual, sendo que um deles não votou por motivo de saúde. O cantordeve assumir o posto em 2022, no lugar do acadêmico e jornalista Murilo Melo Filho, que morreu em maio de 2020. ”Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Poeta de um Brasil profundo e cosmopolita. Atento a todos os apelos e demandas de nosso povo. Nós o recebemos com afeto e alegria”, declarou o Presidente da ABL, Acadêmico Marco Lucchesi. Os ocupantes anteriores da cadeira 20 foram Salvador de Mendonça, o fundador – que escolheu como patrono Joaquim Manuel de Macedo – Emílio de Meneses, Humberto de Campos, Múcio Leão e Aurélio de Lyra Tavares. Na semana passada, Fernanda Montenegro foi eleita para a cadeira 17 e se tornou a nova imortal da Academia Brasileira de Letras.