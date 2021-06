Giulia Be esclarece rumores com Luan Santana: ‘Se ele tentou algo comigo, não conseguiu’

Em entrevista ao Pânico, cantora lembrou boatos sobre possível romance; ‘Em determinado momento, entendi que Luan não seria nada além de alguém que me ajudou quando precisei’

Em outubro do último ano, polêmicas rodearam os cantores Luan Santana e Giulia Be. Na ocasião, os boatos apontavam para um possível romance entre os artistas, já que Luan anunciou o término do relacionamento com Jade Magalhães assim que lançou uma parceria musical com Giulia. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 30, a cantora lembrou a situação “mal explicada” e revelou se houve uma tentativa de Luan de conduzir a amizade para um envolvimento amoroso. “O que aconteceu foi uma coisa mal explicada. Ele não tentou nada comigo. Se tentou, não conseguiu. […] Em determinado momento, entendi que Luan não seria nada além de uma pessoa que me ajudou quando precisei, um amigo que está na indústria há tanto tempo”, disse.

A parceria entre os cantores deu origem à canção “Inesquecível”. Mesmo desejando relatar apenas as memórias boas, ao lembrar do lançamento desta música, Giulia afirmou que viveu um período conturbado por ser apontada como pivô do término do noivado entre Luan e Jade — o que não procede. “Foi a primeira vez que vi meu nome envolvido em polêmica e isso reverberou em minha vida pessoal, inclusive em meu antigo namoro. Em meio às críticas, acabei criando respeito por Luan e uma amizade, tudo isso porque ele já havia passado por outras polêmicas e me ajudou a lidar com a situação. Depois que tudo passou, meu namoro terminou e a vida continuou, entendi a importância de manter os amigos ao nosso lado”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com a cantora Giulia Be: