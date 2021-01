Henri Castelli chora ao contar que foi agredido violentamente: ‘Achei que minha boca estava pendurada’

Ator afirmou que, em um primeiro momento, falou que havia se acidentado na academia para não assustar a família: ‘Precisava cumprir com meus compromissos’

Reprodução/Instagram/Henri Castelli Ator não revelou o motivo do ataque



O ator Henri Castelli se emocionou nesta segunda-feira, 11, ao contar em uma série de stories no Instagram sobre uma grave agressão que sofreu no final do ano, em Alagoas. Segundo o artista, ele estava com amigos quando foi puxado pelo pescoço, jogado no chão e agredido com socos e chutes, que ocasionaram uma fratura exposta e o rompimento da sua mandíbula. “Fui covardemente agredido sem poder me defender. Violentamente agredido, tinha a impressão que minha boca estava pendurada”, relatou o ator.

Castelli havia divulgado que tinha sofrido um acidente na academia, por orientação de seu advogado e de sua assessora de imprensa. Segundo ele, a opção por não contar a verdade em um primeiro momento foi para não assustar a sua família. “Eu precisava cumprir com meus compromissos e minha viagem de trabalho. Mas finalmente agora estou tranquilo em casa”, disse o galã. Ele mostrou fotos de sua mandíbula e dos outros ferimentos que sofreu. Castelli contou, ainda, que em um primeiro momento, os médicos amarraram sua boca com fios de aço na Santa Casa de Alagoas, pois ele precisava finalizar os compromissos no trabalho e, só no último dia 8, foi feita a cirurgia. O artista não revelou o motivo do ataque, mas afirmou que já registrou Boletim de Ocorrência, foi ouvido pela polícia e que alguns dos agressores já foram identificados e chamados para prestar esclarecimento. “Vou precisar de descanso e acompanhamento clínico e torcer para que não haja sequela nenhuma”, finalizou.