Jennifer Aniston cria polêmica com enfeite de Natal sobre a pandemia

Algumas pessoas julgaram que a atitude da artista foi desrespeitosa, já que a Covid-19 fez milhares de vítimas; a maioria, porém, defendeu a atriz e disse que ela incentivou o uso de máscaras o ano todo

Reprodução Jennifer Aniston mostrou enfeite escrito 'nossa primeira pandemia'



A atriz Jennifer Aniston dividiu opiniões nas redes sociais neste final de semana. A Rachel de “Friends” criou uma polêmica ao publicar nos seus stories no Instagram uma foto de um enfeite da sua árvore de Natal, em que está escrito “nossa primeira pandemia” e o número 2020. Algumas pessoas julgaram que a atitude da artista foi desrespeitosa, já que a Covid-19 fez milhares de vítimas no mundo, sendo mais de 300 mil nos Estados Unidos, segundo dados deste sábado, 26. “A Jennifer Aniston está revivendo a Rachel antes de sair da casa dos pais”, escreveu um internauta, criticando a atriz. “A Jennifer Aniston não tá muito bem da cabeça”, disse outro.

No entanto, a maioria das pessoas saiu em defesa da artista. Uma fã justificou que ela apoiou diversas causas e alertou o ano inteiro sobre os perigos da Covid-19 e a necessidade do uso de máscaras. “Pelo amor de Deus se quer cancelar ela por causa de um enfeite de natal CLARAMENTE não sabe de nada e pegou o bonde andando”, defendeu. Uma usuária do Twitter publicou outros enfeites mostrados por Aniston, um que imita um floco de neve e está escrito “Fuck 2020” e um biscoito com um boneco de neve usando máscara desenhado. “O engraçado é… a Jennifer Aniston, desde o início ela tenta ajudar a conscientizar as pessoas a usarem a máscara. Mas aí vem os alecrim dourado, que não tem p… nenhuma para fazer e querem cancelar por causa de um enfeite? Por que não falam desses também? Chatos pra porra vocês”, defendeu.

A jennifer aniston tá revivendo a Rachel antes de sair da casa dos pais? pic.twitter.com/37B3uvMssc — Felipe de Paula (@felipe_depaula) December 26, 2020

a jennifer aniston não ta mto bem da cabeça pic.twitter.com/77yBo7S7RW — dama (@thedamaxx) December 26, 2020

O engraçado é… a Jennifer Aniston, desde o início ela tenta ajudar a conscientizar as pessoas a usarem a máscara. Mas aí vem os alecrim dourado, que não tem porra nenhuma para fazer e querem cancelar por causa de um enfeite? Por que não falam desses também? Chatos pra porra vcs pic.twitter.com/hBY2s6R3vG — Vitória • 💖 (@anistonjgreen) December 26, 2020