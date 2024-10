João Guilherme e Bruna Marquezine compartilham momentos de amor e culinária japonesa

Desde que tornaram público o relacionamento, o casal tem compartilhado cada vez mais momentos juntos nas redes sociais, onde eles dividem suas experiências

Reprodução / Instagram / @joaoguilherme O cantor publicou nas redes sociais imagens de um prato da culinária japonesa, enquanto a atriz cuidava dos novos cães adotados pelo casal



O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, publicou nesta terça-feira (8) imagens de um prato da culinária japonesa que ele estava preparando. O almoço, segundo ele, era destinado a ele e sua namorada, Bruna Marquezine. A atriz, por sua vez, estava cuidando de seus novos cães, Haku e Chihiro, que foram adotados recentemente pelo casal.

Os novos pets representam um símbolo do amor que une João e Bruna. Desde que tornaram público o relacionamento, o casal tem compartilhado cada vez mais momentos juntos, mostrando a cumplicidade que existe entre eles. As redes sociais têm sido um espaço onde eles dividem suas experiências e a alegria de estarem juntos.

A adoção dos cachorrinhos Haku e Chihiro é um reflexo do carinho que ambos têm um pelo outro e pela vida que estão construindo. A escolha de um prato japonês para o almoço também demonstra o gosto de João pela culinária, além de ser uma forma de agradar Bruna, que tem se mostrado uma companheira dedicada. Com o passar do tempo, a relação entre João e Bruna parece se fortalecer, e os dois têm aproveitado cada oportunidade para celebrar a vida a dois. As postagens nas redes sociais revelam um lado mais íntimo do casal, que tem encantado os fãs com suas demonstrações de afeto e momentos de descontração.

