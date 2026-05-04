Jovem Pan lança ‘Isso Não é um Talk Show’, novo programa do Carioca com projeto comercial multiplataforma

Atração comandada por Márvio Lúcio estreia de terça a sexta, às 22h30, com foco em integração de marcas e soluções publicitárias

A Jovem Pan anuncia a estreia do “Isso não é um talk show”, novo programa de entretenimento comandado por Márvio Lúcio, o Carioca, que retorna à emissora após oito anos. A atração será exibida de terça a sexta-feira, às 22h30, com uma hora de duração.

Inspirado nos grandes formatos de entretenimento, o programa reúne entrevistas, humor, música e interação com o público, criando um ambiente propício para a presença de marcas de forma orgânica dentro do conteúdo.

O projeto chega ao mercado com um modelo comercial estruturado, combinando formatos tradicionais, como vinhetas, comerciais em break e chamadas, com soluções de maior valor agregado, como branded content, merchandising, quadros patrocinados e ações especiais integradas à narrativa.

Também estão previstas entregas diferenciadas, incluindo product placement, inserções customizadas, chamadas caracterizadas e projetos sob medida, ampliando as possibilidades de conexão entre marcas e audiência ao longo de toda a exibição.

Com distribuição multiplataforma, o programa potencializa alcance e frequência ao integrar TV, digital e plataformas proprietárias da Jovem Pan.

A chegada de Carioca, um dos nomes mais reconhecidos do humor brasileiro, reforça o potencial de engajamento do projeto e posiciona a atração como uma nova vitrine para o mercado anunciante dentro do entretenimento da emissora.