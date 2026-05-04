Após acordo, Britney Spears se declara culpada por dirigir sob efeito de entorpecentes

A cantora concordou em concluir um programa de tratamento para dependência química e se reunir com profissionais de saúde mental

Reprodução Cantora Britney Spears



A cantora Britney Spears, de 44 anos, admtiu nesta segunda-feira (4) ter dirigido de forma imprudente sob efeito de álcool, em um acordo judicial que evitará sua prisão.

A declaração foi feita em audiência no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. “Ela vai se sair bem, e todos nós torcemos pela Britney”, disse Michael Goldstein, o advogado da cantora, do lado de fora do tribunal.

“Não acho que alguém esteja feliz em se declarar culpado de alguma coisa, mas dadas as circunstâncias e para deixar isso para trás, acho que todos estão satisfeitos com o resultado.” “Agradecemos ao promotor distrital por reconhecer as medidas positivas que Britney tomou para se ajudar”, completou Goldstein.

Como parte do acordo judicial para tentar evitar a prisão, Spears deverá concluir um programa de tratamento para dependência química e se reunir com profissionais de saúde mental. Os promotores não forneceram detalhes sobre a droga supostamente presente em seu organismo no momento da prisão, e seu advogado se recusou a comentar.

O juiz Matthew Nemerson determinou que Spears deve ter uma receita médica válida para qualquer medicamento que possua. Os representantes da cantora disseram à mídia americana, após sua prisão, que ela havia se internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação.

Prisão de Britney

A cantora Britney Spears foi presa na noite do dia 4 de março, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia, e liberada poucas horas depois, durante a madrugada.

Na ocasião, segundo o site de TMZ, ela estava dirigindo embriagada e sob efeito de substâncias. Outros veículos internacionais confirmam a prisão após Britney dirigir, mas não informam o motivo.

No dia, a equipe da artista classificou a prisão como “lamentável e indesculpável”. Eles também informaram que Britney “tomaria as medidas cabíveis e cumpriria a lei”.

Internação voluntária

Britney Spears internou-se em um centro de reabilitação após ter sido presa em março sob suspeita de dirigir alcoolizada, informaram, no dia 12 de abril, vários meios de comunicação americanos.

Na época, vários veículos de mídia americanos informaram que Britney havia se internado voluntariamente em um centro de tratamento. Não estava claro de imediato quando a cantora deu entrada no local.

Em suas memórias de 2023, Spears insistiu que nunca consumiu drogas pesadas nem teve problemas com álcool, mas admitiu que tomava o medicamento Adderall para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

*Com informações da AFP