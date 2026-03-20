Morre o ator americano Chuck Norris, aos 86 anos

Chuck Norris, o artista norte-americano e astro de ação de Hollywood mais famoso por seu papel em “Walker, Texas Ranger”, morreu, informou a família nesta sexta-feira (20). Ele tinha 86 anos.

“É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem”, afirmou a família em um comunicado no Instagram.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família”, diz a nota.

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Internação

Na quinta-feira (19), Chuck Norris foi hospitalizado no Havaí devido a uma condição não revelada, informou o site de notícias de Hollywood TMZ, citando uma fonte que disse que o ator estava ‘de bom humor’.

Norris completou 86 anos na semana passada, marcando a data com um vídeo seu lutando boxe nas redes sociais e dizendo: ‘Eu não envelheço. Eu subo de nível’.

O especialista em artes marciais que se tornou ator estrelou uma série de filmes de ação desde sua estreia com uma participação especial em um filme de Dean Martin de 1968, ‘Arma Secreta contra Matt Helm’ (The Wrecking Crew).

Quatro anos depois, sua luta épica com a superestrela do kung-fu Bruce Lee em ‘O Voo do Dragão’ ajudou a transformar Norris em um ícone tanto nas telonas quanto na TV.

‘Nada como uma ação lúdica em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem’, disse Norris em sua mensagem de aniversário na semana passada.”

*com informações da AFP