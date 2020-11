Lázaro Ramos, Taís Araújo e os filhos testam positivo para a Covid-19

Segundo o casal, eles estão com sintomas leves e as crianças assintomáticas: ‘Sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem’, escreveram

Instagram/Taís Araujo Taís e Lázaro estão isolados



Lázaro Ramos e Taís Araujo anunciaram por meio das redes sociais neste sábado, 21, que eles e os filhos, João e Maria, testaram positivo para a Covid-19. Em publicação feita na página oficial do Instagram tanto de sLázaro quanto de Taís, os atores escreveram que a família “tomou todos os cuidados possíveis” e seguiu todos os protocolos de segurança. Segundo eles, os adultos estão som sintomas leves, e as crianças assintomáticas. “Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos porque a pandemia infelizmente está longe do fim. Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid-19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas”, escreveram.

Os atores também disseram que foram às redes sociais para pedir por “respeito” e tranquilizar os fãs, além de “lembrar a todos da fragilidade humana” e pedir que “sigam se cuidando”. “Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem”, escreveu o casal. De acordo com dados divulgados neste sábado, 21, o Brasil tem 6.052.786 de infectados pelo novo coronavírus e 168.989 mortes. No último dia 20, Dia da Consciência Negra no Brasil, a Globo exibiu um especial dirigido por Lázaro, a série “Falas Negras”. A produção retrata 22 personalidades que lutaram pela causa negra de 1600 até os dias atuais e o elenco inclui nomes como Fabrício Boliveira, Aílton Graça, Babu Santana e a própria Taís.