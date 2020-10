‘Menina do hula-hoop’: Banksy revela novo grafite na Inglaterra

O veterano artista de rua Banksy admitiu no último sábado, 17, através de uma postagem no Instagram, a autoria de um grafite que surgiu misteriosamente na última terça-feira, 13, em um muro de um salão de beleza localizado na Rothesay Avenue, em Nottingham, na Inglaterra. Pintada em preto e branco, a obra que retrata uma menina usando um bambolê feito de pneu de bicicleta fica atrás de uma bicicleta acorrentada a um poste, danificada e sem um pneu. O grafite virou atração na cidade e muitas pessoas estão formando filas para vê-lo.

“Infelizmente não sou dona da propriedade, eu a alugo”, lamentou a dona do salão Surinder Kaur, de 42 anos, à British Press Association, já que as obras do artista britânico rendem milhões em leilões. Além disso, Kaur afirmou que as autoridades locais cobriram o grafite com uma película de plástico transparente, o que o protegeu, já que ele acabou sendo pichado duas vezes.