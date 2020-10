Letitia Wright diz que ainda não é hora para falar sobre ‘Pantera Negra 2’

Atriz que viveu irmã de Chadwick Boseman nos cinemas disse que ideia de novo filme do herói sem ele ainda é estranha

Reprodução No filme, Shuri era a irmã do rei de Wakanda e responsável por inventos tecnológicos do país



Letitia Wright, a intérprete de Shuri em “Pantera Negra“, disse em entrevista recente que ainda não é hora para se falar na produção da sequência do filme. Chadwick Boseman, ator que deu vida ao herói da Marvel, morreu de câncer há dois meses. Em entrevista à revista Porter, Letitia disse que tanto ela como todos os envolvidos na produção ainda estão de luto pela morte repentina do astro. “Nós ainda estamos processando nosso luto por Chad, então não é algo em que eu quero pensar neste momento. A ideia de fazer ‘Pantera Negra 2’ sem ele parece estranha. Estamos lidando com o nosso pesar, tentando achar uma luz no meio da escuridão”, desabafou.

Lançado em 2018, “Pantera Negra” foi um dos maiores sucessos da Marvel nos cinemas, arrecadando mais de US$ 1,3 bilhão em bilheteria mundial. O filme também venceu três Oscar, após receber sete indicações da Academia, incluindo para Melhor Filme. “Pantera Negra 2” tinha previsão de estrear em 2022, mas a morte de Boseman, que escondeu a doença do estúdio, pegou os executivos da Marvel de surpresa. Até o momento, a produção não anunciou novo ator para o papel do herói nem confirmou a alteração do lançamento do longa.