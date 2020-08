‘Midnight Sky’: Miley Cyrus está de volta com single empoderado; veja clipe

Faixa fará parte do álbum “She Is Miley Cyrus”, ainda sem data de lançamento

Reprodução Miley Cyrus liberou "Midnight Sky"nesta madrugada



Depois de atiçar seus fãs por semanas nas redes sociais, Miley Cyrus finalmente está de volta. A cantora liberou, na madrugada desta sexta-feira (14), o primeiro single de seu álbum “She Is Miley Cyrus”: “Midnight Sky”. Na faixa empoderada, a estrela canta: “Foi uma longa noite e o espelho está me falando para ir para casa/ Mas faz muito tempo desde que me senti tão bem sozinha/ Nove anos se passaram com as minhas mãos presas por suas cordas/ Para sempre nunca mais.” Miley ainda lançou um clipe dirigido por ela própria, com inspirações disco e tons em neon. No vídeo, ela aparece com um look Chanel coberto por cristais Swarovski. A inspiração em artistas femininas clássicas se faz presente, como Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry.

Miley ainda não anunciou a data do lançamento oficial de seu novo disco, o primeiro trabalho de estúdio desde o EP “She Is Coming”, que chegou ao público em 2019, com o single principal “Mother’s Daughter”. Ao longo de seu processo criativo, Cyrus compartilhou com os seus seguidores diversas imagens no estúdio e chegou a revelar alguns trechos de músicas.

A imprensa internacional especula que Miley terminou seu relacionamento com Cody Simpson prestes a completar um ano. Não há confirmação de representantes da cantora, no entanto. Durante o período de pandemia, ela postou diversos vídeos ao lado do então namorado, especialmente de dancinhas do TikTok.

Assista: