Luan Santana confirma que está namorando

Reprodução/TV Globo Luan Santana participou do 'Altas Horas' neste sábado, 2



Luan Santana revelou neste sábado, 2, durante participação no ‘Altas Horas’, da Rede Globo, que está namorando. Serginho Groisman questionou o cantor se ele estaria usando um anel de noivado, e ele confirmou que está comprometido, mas somente namorando. “Não, ainda não. Esse anel aqui… estou namorando, estou namorando ainda”, disse, sem expor o nome da pessoa. Também chamou a atenção a mudança de visual de Luan, que está mais magro. “O que mais ouvi nos corredores da Globo: você está mais novo, mais bonito, mais magro”, contou. Também convidada do programa, Dani Calabresa brincou com a situação. “Não sei se dá pra saber, tem uma sunga aí? Para confirmar.”