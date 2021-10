O que chega em outubro na Netflix: ‘Casamento às Cegas Brasil’, ‘Você’, ‘Sintonia’ e mais

Musical da Broadway sobre Princesa Diana, filme com Jake Gyllenhaal, animação ‘Maya e os 3 Guerreiros’, série de Colin Kaepernick e ‘Exército de Ladrões’ são outros destaques do mês

Outubro está chegando cheio de novidades na Netflix e uma das principais estreias do mês é a versão nacional do reality show “Casamento às Cegas”, que será comandado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo. Na atração, os participantes escolhem alguém que não conhecem pessoalmente para se casarem. “Eu acho que o grande diferencial deste reality show é que ele fala sobre o amor e com todas as suas formas de ser e sentir. A gente conseguiu enxergar que cada casal é único e que cada relacionamento se desenvolve de uma forma, com suas peculiaridades”, comentou Camila que, assim como Klebber, encara o desafio de apresentar um reality pela primeira vez.

“A experiência foi incrível! Quando a Camila e eu chegamos, não imaginávamos que iríamos encontrar participantes tão calorosos, animados e tão empenhados em realmente encontrar alguém. Eles estavam decididos sobre o que eles queriam ali e conseguimos sentir as emoções de cada um”, comentou o ator. As novidades não param por aí e outro destaque nacional do mês é a segunda temporada de “Sintonia”. A terceira temporada do sucesso “Você” também entra no catálogo em outubro e a série do ativista Colin Kaepernick ganha sua primeira temporada. Entre os filmes, tem uma produção original protagonizada por Jake Gyllenhaal e um musical da Broadway sobre a Princesa Diana. Para as crianças, uma das principais novidades é a série de animação “Maya e os 3 Guerreiros”. Confira as estreias de outubro da Netflix:

Séries

“Casamento às Cegas: Brasil” – Episódios semanais lançados a partir de 6/10

O reality show que já é destaque em outros países ganhou uma versão brasileira que será comandada pelo casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo. Em “Casamento às Cegas”, participantes que procuram o amor verdadeiro precisam escolher uma pessoa sem conhecê-la pessoalmente.

“Você: Temporada 3” – Estreia 15/10

O thriller, que conquistou os assinantes da plataforma de streaming e traz como foco um stalker psicopata, terá mais uma continuação. A terceira temporada de “Você” mostra Love (Victoria Pedretti) e Joe (Penn Badgley) casados e com um bebê. O casal até tenta levar uma vida normal, mas o problema é que deixar os velhos hábitos para trás pode ser mais complicado do que parece.

“Insiders: Temporada 1” – Estreia 21/10

Já pensou em participar de um reality show sem saber que está em um? Nesta produção, doze pessoas acham que estão participando da seleção final para entrar no reality, mas o que elas não desconfiam é que já estão sendo filmadas sem saber. Esse é o primeiro reality espanhol da Netflix e o ganhador vai levar para casa 100 mil euros. A apresentação é por conta da atriz Najwa Nimri.

“Sintonia: Temporada 2” – Estreia 27/10

A segunda temporada do sucesso “Sintonia” chega ao catálogo da plataforma no finalzinho de outubro. Doni (Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros) já conquistaram seu espaço e, nos novos episódios, eles precisarão lidar com esse crescimento sem deixar de lado suas origens. Kevinho e Alok estão entre as participações especiais da temporada.

“Colin em Preto e Branco: Temporada 1” – Estreia 29/10

O jogador de futebol americano Colin Kaepernick narra nesta série original as experiências que viveu no ensino médio e também questões que enfrentou envolvendo raça, classe e cultura, tudo para mostrar como seu passado fez com que ele se tornasse um ativista de direitos civis.

“O Tempo Que Te Dou: Temporada 1” – Estreia 29/10

Estrelado por Nadia de Santiago e Álvaro Cervantes, “O Tempo Que Te Dou” acompanha a trajetória de Lina que, para esquecer seu primeiro amor, muda de casa, procura um novo emprego e se esforça para viver novas experiências.

Mais séries

Todas as temporadas de “Seinfeld” entram no catálogo dia 1º/10 e também estreiam em outubro: “MAID: Minissérie” (1º/10), “On My Block: Temporada 4” (4/10), “A Vingança das Juanas: Temporada 1” (6/10), “Cozinhando o Impossível: Temporada 1” (6/10), “Batalha Bilionária: O Caso Google Earth – Minissérie” (7/10), “Pretty Smart: Temporada 1” (8/10), “Flagrantes de Família: Temporada 3” (8/10), “Outra Vida: Temporada 2” (14/10), “goop: Muito Além do Prazer – Temporada 1” (21/10), “A Vida é um Bug: Temporada 1” (21/10), “Locke & Key: Temporada 2” (22/10), “Departamento de Conspirações: Parte 1” (22/10), “O Desconhecido Mundo Animal” (22/10), “Dinastia: Temporada 4” (22/10), “Luis Miguel – A Série: Temporada 3” (28/10), “Hospital Playlist: Temporada 2” (28/10), “Amor, Casamento e Divórcio: Temporada 2” (30/10), “Mytho: Temporada 2” (29/10), “Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 1” (Em breve), “Fale com o meu Agente… em Bollywood” (Em breve).

Filmes

“Diana: O Musical” – Estreia 1º/10

A família real britânica nunca esteve tão em alta e a história da Princesa Diana ganhou um musical na Broadway. O espetáculo foi adiado devido à pandemia, mas uma gravação oficial da peça entrará para o catálogo da Netflix antes mesmo do musical estrear oficialmente nos palcos de Nova York.

“O Culpado” – Estreia 1º/10

Protagonizado pelo astro Jake Gyllenhaal, “O Culpado” acompanha a luta de um detetive de polícia que trabalha em uma central de emergências e faz de tudo para salvar uma mulher que está em perigo. Nesse meio tempo, dolorosas revelações acabam surgindo.

“Difícil de Engolir” – Estreia 1º/10

O drama “Difícil de Engolir” se passa nos anos 1980 e mostra as complicadas consequências que a protagonista Tolani, pressionada pelas circunstâncias da vida, enfrenta após se envolver com o tráfico de drogas na Nigéria.

“Venom” – Estreia 9/10

A história do anti-herói Venom também entra para o catálogo da Netflix em outubro. No longa, um jornalista, interpretado por Tom Hardy, vê sua vida mudar completamente após se fundir com um simbionte alienígena que confunde sua mente, mas também faz com que ele ganhe superpoderes. Vale lembrar que a sequência do filme, “Venom: Tempo de Carnificina”, está em cartaz nos cinemas.

“O Fio Invisível” – Estreia 13/10

O encontro de duas jovens mãe – sendo uma moradora e a outra visitante – em um local cheio de mistérios vai culminar na descoberta de uma catástrofe ambiental e um colapso espiritual. Baseado no romance “Distância de Resgate”, o longa é dirigido pela premiada Claudia Llosa.

“Hypnotic” – Estreia 27/10

No terror “Hypnotic”, Jenn procura ajuda na hipnoterapia para tentar resolver seus problemas pessoais e profissionais, mas ela acaba descobrindo que se envolveu em um jogo mental mortífero. Kate Siegel, Jason O’Mara e Dulé Hill estrelam o filme.

“Exército de Ladrões: Invasão da Europa” – Estreia 29/10

Antecedendo os acontecimentos de “Army of the Dead”, o longa “Exército de Ladrões: Invasão da Europa” acompanha uma mulher misteriosa que vai atrás do bancário Dieter (Matthias Schweighöfer) para roubar cofres europeus que são superprotegidos.

Mais filmes

Também estreiam em outubro: “Carandiru” (1º/10), “Wimbledon: O Jogo do Amor” (1º/10), “Tem Alguém na sua Casa” (6/10), “Dano Colateral” (8/10), “Entre Frestas” (13/10), “The Trip” (15/10), “No Jogo do Amor” (15/10), “Valentina” (17/10), “As Passageiras” (20/10), “O Vendedor de Passados” (26/10), “Sem Conexão: Parte 2” (27/10) e “A Origem do Mundo” (29/10).

Documentários

“Colônia Dignidade: Uma Seita Nazista no Chile – Temporada 1” – Estreia 1º/10

Outra série documental que promete chamar a atenção dos assinantes é “Colônia Dignidade”, que fala sobre um grupo de alemães cristãos que se estabelecem no Chile. Essa colônia foi comandada por um líder carismático e manipulador que se torna cúmplice da ditadura no país.

“Jogo Comprado – Volume 1” – Estreia 6/10

O documentário “Jogo Comprado” explora crimes verídicos relacionado ao mundo esportivo. A produção aborda controvérsias e escândalos mundiais com testemunhos inéditos dos envolvidos nos casos.

Mais documentários

Outros destaques documentais de outubro são: “O Mistério das Mortes de Burari: Minissérie” (8/10), “The Spokeswoman” (8/10), “ONE OK ROCK: Flip a Coin” (21/10), “O Assassino da Capa de Chuva: Caça ao Serial Killer Coreano” (Em breve).

Infantil

“Magias & Miados: Temporada 1” – Estreia (1º/10)

Já pensou em descobrir um novo mundo cheio de magia no qual até os animais falam? É o que acontece com Willa quando completa 12 anos e, juntos com suas melhores amigas, ela passa a viver muitas aventuras.

“Um Conto Sombrio dos Grimm: Temporada 1” – Estreia (8/10)

A série de animação explora os contos de fada dos famosos irmãos Grimm e os protagonistas, João e Maria, participam de oito histórias nas quais eles se deparam com tramas sombrias e surpresas assustadoras. A produção é inspirada nos livros de Adam Gidwitz.

“Maya e os 3 Guerreiros: Minissérie” – Estreia (22/10)

Um dos principais destaques de outubro do catálogo infantil é “Maya e os 3 Guerreiros”, uma minissérie sobre uma princesa guerreira que, para salvar a humanidade dos deuses do submundo, parte em uma missão para cumprir uma antiga profecia.

Mais produções infantis

Tem mais novidades para a criançada, sendo elas: “Beyblade Burst Rise: Temporada 1” (1º/10), “Pistas de Blue e Você: Temporada 1″ (4/10), “Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro 2” (6/10), “Pokémon, o Filme: Segredos da Selva” (8/10), “Tudo por um Pop Star” (12/10) e “A Casa Mágica da Gabby: Temporada 3” (19/10).