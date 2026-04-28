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Luana Piovani ‘amaldiçoa’ filhos de Virginia com Zé Felipe

“A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado” escreveu a atriz em Stories direcionado para a influenciadora Virginia Fonseca

  • Por Jovem Pan
  • 28/04/2026 08h54 - Atualizado em 28/04/2026 09h10
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Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani Luana Piovani

Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (27) ao compartilhar um vídeo de uma mulher que contou ter perdido o irmão por conta do vício em  apostas. Ao repostar o conteúdo no Instagram32, a atriz fez um comentário marcando a influenciadora Virginia Fonseca.

“A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado”, escreveu Piovani em Stories direcionado para Virginia

Luana Piovani

Após a publicação, a influenciadora se manifestou em suas redes sociais. Virgínia apareceu chorando e disse que processaria a atriz.  “Podem falar de mim, mas dos meus filhos não, são crianças”, declarou.

Na sequência, Virginia também publicou uma mensagem religiosa. A influenciadora compartilhou uma imagem dos três filhos ao lado de uma Bíblia, citando um versículo.

O tema também remete a episódios anteriores. Em junho do ano passado, Virginia esteve envolvida em polêmicas relacionadas à divulgação de casas de apostas e chegou a prestar esclarecimentos no âmbito da CPI das Bets, que investiga a atuação de influenciadores na promoção desse tipo de plataforma.

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