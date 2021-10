Lucas Penteado pede desculpas à ex-noiva: ‘Não tinha o direito de expor intimidade’

Após ex-BBB fazer uma live divulgando uma suposta traição de Julia, ela tentou cometer suicídio por causa de uma série de ofensas e ameaças que recebeu no Instagram

Reprodução/Globo Ator publicou um vídeo falando sobre a situação e o perigo da exposição nas redes sociais



O ex-BBB Lucas Koka Penteado se manifestou publicamente pela primeira vez desde que fez uma live em seu Instagram na qual acusava sua ex-noiva, Julia Franhani, de trai-lo com um segurança do condomínio Barra Bela, no Rio de Janeiro. “Peço perdão para a minha ex-noiva e toda sua família e amigos, mesmo sabendo que isso não vai desfazer a exposição que ela sofreu, ainda sim peço perdão, eu não tinha o direito de expor a intimidade de ninguém e reconheço isso. Rezo e peço pra que deus conforte seu coração e abençoe a você e toda sua família”, escreveu Lucas.

O ator também publicou um vídeo falando sobre a situação e o perigo da exposição nas redes sociais. “Vim aqui de cara limpa porque eu acho que uma nota não seria o bastante para um assunto tão delicado quanto esse”, iniciou Penteado. “A internet é extremamente perigosa. Uma mensagem, um vídeo, um comentário expondo, ofendendo ou até julgando alguém pode tirar uma vida. Eu não fazia ideia disso até poucos dias atrás”. Julia chegou a tentar cometer suicídio por causa de uma série de ofensas e ameaças que recebeu no Instagram devido à suposta traição.

“Há pouco tempo fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva. Depois disso ela foi atacada, rechaçada, humilhada e ameaçada na internet. Não fazia ideia do que era isso até que acontecesse comigo. Vim aqui não para dizer sobre a veracidade dos fatos, porque se eu entrar em detalhes vou estar novamente expondo a minha ex-noiva, repetindo o acontecido da live. Vim para falar sobre essas informações que surgem e a gente dissemina com tanta garra e nem sempre isso é verdade”, afirmou Lucas no vídeo publicado na noite desta sexta-feira, 8. “Nesse momento é necessário eu reconhecer que a partir daquela live expondo a intimidade de outra pessoa eu cometi um erro. Peço encarecidamente que parem os ataques a minha ex-noiva, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu não deveria ter feito uma live de um assunto íntimo”, finalizou o ex-BBB.