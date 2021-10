Lucas Penteado rebate acusações da sogra: ‘Não preciso roubar nada’

Ator mandou uma indireta após Domenica Franhani dizer que ele estava com o celular e os documentos da filha, que tentou suicídio após ser acusada de traição

Reprodução/Instagram/lucaskokapenteado/05.10.2021 Lucas Penteado usou as redes sociais para rebater as acusações da sogra



O ator Lucas Penteado rebateu as acusações feitas pela sogra, Domenica Franhani, após ela usar as redes sociais para pedir os pertences da filha, Júlia, de volta e mostrar que a jovem estava no hospital recebendo medicamento na veia. “Devolva o celular, os documentos e os pertences da Júlia, pois isso é crime de apropriação indébita. E Andrea Penteado [mãe e empresária de Lucas] explique para todos o significado da palavra acolhimento, pois por mais que vocês estejam tentando silenciar minha filha, a verdade sempre prevalece”, declarou Domenica. Sem citar o nome da sogra, Lucas postou dois stories se posicionamento sobre o assunto. No primeiro, ele publicou um vídeo de recebidos, no qual mostrou que ganhou dois celulares e várias roupas de marca. Já na postagem seguinte, ele escreveu: “Postei para vocês saberem que não preciso roubar nada de ninguém…”.

Além de acusar Lucas de ficar com pertences pessoais da filha, Domenica também confirmou à Jovem Pan que Júlia tentou suicídio após ser acusa de traição nas redes sociais. A confusão entre o casal começou na semana passada, quando o ex-participante do “BBB 21” fez uma live no Instagram expondo uma suposta traição da noiva com o segurança do prédio em que estão morando, no Rio de Janeiro. O assunto gerou grande repercussão, Júlia passou a ser atacada nas redes sociais e seu perfil do Instagram foi derrubado. Na versão da jovem, Lucas chegou ao apartamento transtornado, quebrando tudo e ela pediu ajuda ao segurança que apareceu na live. O homem apontado como o amante de Júlia contou a mesma história que ela, assim como outros funcionários e moradores do edifício.