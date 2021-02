‘BBB 21’: Caio vence Prova do Anjo e dá monstro para Fiuk e Camilla de Lucas

Oito brothers disputaram o colar do anjo e um deles foi eliminado por descumprir uma regra

Reprodução/Globo Caio foi o mais rápido e venceu a Prova do Anjo no 'BBB 21'



A Prova do Anjo aconteceu na tarde desta sexta-feira, 12, no “BBB 21” e quem se saiu melhor foi Caio, que poderá imunizar um brother no próximo domingo, 14. Como de costume, houve um sorteio para definiu quem participaria da disputa e, desta vez, oito brothers lutaram pelo colar do anjo, sendo eles: Projota, João Luiz, Viih Tube, Sarah, Fiuk, Caio, Gilberto e Lumena. As regras do jogo foram explicadas pelo apresentador Tiago Leifert: “É um circuito de habilidade e velocidade. A direita de vocês tem um card, vocês vão ter que encontrar no circuito esse card e aí sim terminar o circuito e apertar o botão vermelho. Quem apertar mais rápido é o novo anjo”. Fiuk acabou sendo eliminado da prova por descumprir uma das regras, que era seguir as setas do percurso. Quem demorou mais tempo para completar a prova foi Sarah, com 154 segundos, e o mais rápido foi Caio, com 78 segundos. Com a vitória do fazendeiro, ele escolheu Camilla de Lucas e Fiuk para ficarem com o monstro da semana.