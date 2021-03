Mãe do padre Fábio de Melo morre aos 83 anos, vítima da Covid-19

Ana Maria Melo Silva, de 83 anos, foi intubada no início da semana; ela foi infectada dias antes de receber a primeira dose da vacina

Reprodução/Instagram/pefabiodemelo Ana Maria Melo Silva foi infectada dias antes de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19



A mãe do padre Fábio de Melo, Ana Maria Melo Silva, morreu na manhã deste sábado, 27, aos 83 anos, vítima da Covid-19. Ela estava internada no Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, desde o dia 15 de março. A informação foi confirmada pelo próprio padre, em uma publicação em suas redes sociais. “Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Obrigado, minha dona Ana”, diz o post.

No início da semana, o padre afirmou que sua mãe havia sido intubada. “A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando. Ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela”, disse.

Ana Maria Melo Silva contraiu a doença dias antes de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 – ela foi imunizada no dia 4 de março. No dia em que sua mãe foi hospitalizada, o padre Fábio de Melo divulgou um texto no qual lamentava o fato de a infecção ter ocorrido antes da vacinação. “Só Deus sabe a angústia que tomou conta de mim. Uma questão de 5 dias antes, horas, e a vacina teria gerado alguma imunidade. Há em mim uma sensação de fracasso. O número 5 nunca foi tão decisivo em minha vida”, escreveu.