Maraisa diz estar ‘juntando cacos’ após morte de Marília: ‘Nunca vou entender’

Cantora disse estar ‘inconformada’ e prometeu honrar o legado da amiga: ‘Até o fim da minha vida’

BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sertaneja esteve ao lado do caixão de Marília durante todo o velório e ajudou a amparar a mãe da cantora



Amigos, familiares e cantores sertanejos segue com as homenagens à cantora Marília Mendonça, que morreu após um acidente aéreo na sexta-feira, 5, em Caratinga, cidade de Minas Gerais. A amiga e colega de trabalho da artista, Maraisa, que faz dupla com Maiara, disse estar “juntando meus cacos”. A sertaneja, que esteve ao lado do caixão de Marília durante todo o velório e também no cortejo, em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, lamentou a morte da amiga e disse estar inconformada. “Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta para ir te encontrar pela última vez como foi hoje. Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos? E os nosso planos?”, questionou na mensagem. Marília Mendonça tinha um projeto com as irmãs, o “Patroas“, com turnê prevista para começar em dezembro deste ano.

“Juntando meus casos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de maneira”, continua Maraisa no texto, publicado no Instagram. “Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar o seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida”, conclui. Em outra publicação, onde compartilha uma foto de Marília Mendonça, a cantora reafirma o compromisso: “Sempre será a nossa rainha. Para sempre em todos os cantos.”