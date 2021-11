Antes de embarcar, Marília Mendonça pediu que Murilo Huff cuidasse do filho

Nas redes sociais, pai do Léo disse estar ‘perdido’ e agradeceu por ter compartilhado a vida por quatro anos com a cantora: ‘Vou te amar para sempre’

Reprodução / Instagram @murilohuff Marília e Murilo foram namorados de 2017 a julho de 2020; eles chegaram a reatar o relacionamento, mas se separaram em setembro deste ano



O ex-namorado de Marília Mendonça e pai do filho dela, o sertanejo Murilo Huff, fez uma homenagem à artista na noite deste sábado, 6, horas após o enterro da cantora, que aconteceu em Goiânia. Em mensagem publicada no Instagram, o músico disse estar “perdido” e sem palavras após a morte de Marília, que foi vítima de um acidente aéreo em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais. “Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é sua cara”, afirma, citando o filho do casal, Léo, que completa dois anos em dezembro.

Na mensagem, Murilo também destaca o pedido feito por Marília Mendonça antes de embarcar: que cuidasse do filho. “Te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem [sexta] cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão, e de todos os que você amava”, afirma na mensagem, onde ele agradece por ter compartilhado a vida por quatro anos com a cantora. “Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar para sempre sua teimosa”, conclui a homenagem. Marília e Murilo Huff foram namorados de 2017 a julho de 2020, quando terminaram. Eles chegaram a reatar o relacionamento no mesmo ano, mas se separaram em setembro deste ano.