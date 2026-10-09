Mario Kart, Donkey Kong e muito mais: 7 curiosidades sobre o Super Nintendo World no Epic Universe

Mundo da Nintendo é uma das áreas mais imersivas do novo parque da Universal e transforma os visitantes em personagens de um videogame

Quem cresceu jogando Mario, Luigi, Yoshi e Donkey Kong provavelmente já imaginou como seria entrar de verdade no universo dos games. No Universal Epic Universe, em Orlando, essa experiência virou realidade. O SUPER NINTENDO WORLD é um dos grandes destaques do parque e foi criado para fazer o visitante literalmente atravessar um portal e entrar no universo da Nintendo.

E não é apenas uma área bonita para tirar fotos. O espaço reúne atrações, desafios interativos, restaurantes, lojas e encontros com personagens, fazendo com que seja possível passar horas explorando cada detalhe.

Mario Kart virou atração de parque

Uma das principais atrações é Mario Kart: Bowser’s Challenge, que coloca o visitante dentro de uma corrida inspirada nos famosos jogos da Nintendo. Durante o percurso, é possível lançar cascos e coletar moedas digitais para ajudar a derrotar o time do Bowser.

A experiência mistura elementos físicos e tecnologia e faz com que a sensação seja muito mais próxima de estar dentro do próprio videogame.

Donkey Kong ganhou seu próprio mundo

Outra grande novidade é Donkey Kong Country. O destaque fica por conta de Mine-Cart Madness, uma montanha-russa familiar em que os visitantes embarcam em um carrinho de mina para ajudar Donkey Kong a proteger a Banana Dourada.

Um dos detalhes mais curiosos é que a atração simula os famosos saltos dos carrinhos dos games. Durante o percurso, os visitantes têm a impressão de que o veículo está pulando grandes buracos nos trilhos.

Dá para brincar dentro do parque

O SUPER NINTENDO WORLD também transforma o visitante em jogador. Quem utiliza a Power-Up Band pode participar de desafios interativos, coletar moedas digitais, conquistar chaves e acompanhar sua pontuação.

Ao reunir chaves suficientes, ainda é possível desbloquear uma experiência especial envolvendo Bowser Jr.

Yoshi também ganhou uma aventura

Para quem prefere uma atração mais tranquila, Yoshi’s Adventure leva os visitantes por cenários inspirados no Reino do Cogumelo em uma busca pelos ovos brilhantes. A experiência tem um ritmo mais familiar e é uma das opções para quem quer explorar a área sem partir direto para as atrações mais radicais.

Até comer vira parte da experiência

A imersão não termina quando bate a fome. Dentro do SUPER NINTENDO WORLD está o Toadstool Cafe, restaurante temático que coloca os visitantes no clima do Reino do Cogumelo.

Também existem opções de lanches e bebidas espalhadas pela área, além de lojas temáticas para quem quiser levar um pedaço do universo Nintendo para casa, com roupas, brinquedos, acessórios e colecionáveis.

O mais curioso: você praticamente não precisa sair do complexo

Uma das grandes vantagens de montar uma viagem para o Universal Orlando Resort é justamente a estrutura. Para quem se hospeda dentro do complexo, existe uma enorme variedade de hotéis, restaurantes, lojas, parques e opções de entretenimento no próprio destino.

O transporte também facilita muito a experiência. Os hóspedes contam com opções de transporte para os parques e para o CityWalk, dependendo do hotel escolhido.

Na prática, isso significa que o visitante consegue passar vários dias sem precisar ficar entrando e saindo do complexo para resolver coisas básicas. Tem comida de diferentes estilos, compras, piscinas, hotéis, entretenimento e transporte. Até o descanso entre um parque e outro pode fazer parte da programação.

Uma semana faz diferença

E se a ideia é realmente conhecer tudo com calma, uma viagem de apenas dois ou três dias pode acabar sendo corrida demais. O Universal Orlando Resort reúne quatro parques temáticos, incluindo o novo Epic Universe, além do CityWalk e dos hotéis do complexo.

Por isso, para quem quer aproveitar os parques sem transformar a viagem em uma maratona, o ideal é reservar cerca de uma semana. Assim, dá para dedicar dias diferentes aos parques, voltar às áreas favoritas, conhecer restaurantes, aproveitar o hotel e ainda ter tempo para simplesmente andar pelo complexo sem a sensação de que está sempre atrasado.

No caso do Epic Universe, isso faz ainda mais sentido. São cinco mundos imersivos dentro de um único parque: SUPER NINTENDO WORLD, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, Dark Universe e Celestial Park.

Ou seja: a melhor estratégia talvez seja parar de pensar na Universal apenas como um lugar para “ir ao parque” e começar a enxergar o destino como uma viagem completa. E, para os fãs da Nintendo, o SUPER NINTENDO WORLD é daqueles lugares em que vale a pena diminuir o ritmo, olhar para os detalhes e simplesmente aproveitar a sensação de ter entrado no videogame.