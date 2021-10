Cartunista confirmou que discute com roteiristas a possibilidade de uma nova figura inspirada em filho homossexual: “Abri a janela quando tomei um café com Mauro e o marido dele”

Mauricio de Sousa é parte da produção de 'Turma da Monica: Lições, sequência de primeiro live-action dos quadrinhos que estreia nos cinemas em dezembro deste ano



Grande sucesso dos quadrinhos brasileiros, Mauricio de Sousa revelou em entrevista publicada pela BBC Brasil nesta quarta-feira, 27, que discute com roteiristas a possibilidade de inserir um personagem gay no universo de Turma da Mônica. Pai de Mauro Sousa, abertamente homossexual, Mauricio disse agir com cautela em relação ao novo personagem, apesar de ser um pedido recorrente dos fãs. “Vem vindo aí. Estamos discutindo com os roteiristas, com o Mauro, com o pessoal próximo da gente aí para que haja um personagem positivo. Em todos os sentidos. Afinal de contas, quando eu tomei café uma vez com o Mauro e o marido dele, abri a janela, né? Porque aí as pessoas viram que eu estou junto com meu filho”, afirmou o escritor, que estreia em dezembro deste ano como produtor do longa-metragem “Turma da Mônica: Lições”, segundo filme em modelo live-action baseado em seus cartuns.