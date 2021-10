‘Chucky’ ganha série no Star+ com trama repaginada; veja curiosidades da franquia

Produção contará com 8 episódios que serão disponibilizados semanalmente no streaming; trama pode revelar a origem do boneco assassino e deve evidenciar a prática do bullying

Divulgação/Star+/27.10.2021 Série 'Chucky' é uma das apostas da plataforma Star+



O boneco assassino mais famoso do cinema ganhou uma série exclusiva para o Star+ que estreia nesta quarta-feira, 27, com um episódio duplo. “Chucky” é produzida e escrita por Don Mancini, criador da saga de sucesso que foi lançada em 1988. A produção conta com oito episódios de uma hora que serão disponibilizados semanalmente na plataforma de streaming. Na nova trama, o adolescente Jake Wheeler (Zachary Arthur) encontra o boneco à venda em sua vizinhança e decide comprá-lo. O problema é que ao levar o boneco para casa, a vida pacata do jovem se torna um verdadeiro inferno devido aos assassinatos que passam a assombrá-lo. Em paralelo a isso, pessoas do passado de Chucky surgem com o intuito de revelar a origem do boneco assassino. Para conversar com a atualidade, a prática do bullying estará muito presente na série e deve motivar a mortes orquestradas pelo brinquedo.

Considerado um dos vilões mais icônicos dos filmes de terror, Chucky é um boneco possuído pela alma do serial killer Charles Lee Ray e os filmes contam com seis sequências, sendo “Noiva de Chucky” (1998) um dos maiores sucessos de bilheteria da franquia. A história original foi escrita quando Don ainda estava na escola de cinema UCLA. No roteiro original, Andy faz um pacto de sangue com o boneco ruivo e, por conta disso, o filme “Brinquedo Assassino” foi intitulado a princípio como “Blood Buddy” (Amigo de Sangue, em português). Outra curiosidade é que o nome Charles Lee Ray foi inspirado no nome de três assassinos: Charles Manson, um líder criminoso que cometeu vários assassinatos em 1959; Lee Harvey Oswald, acusado de matar o presidente americano John F. Kennedy em 1963; e James Earl Ray, tirou a vida de Martin Luther King em 1968.