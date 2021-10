MC Mirella é atacada ao sair de show: ‘Trato todo mundo bem, para que isso?’

Enquanto deixava o espaço acompanhada de um segurança, uma jovem jogou uma bebida na funkeira

Reprodução/Instagram Jovem jogou bebida no cabelo de MC Mirella



MC Mirella divulgou um ataque que sofreu na saída de um show nesta sexta-feira, 8. Enquanto deixava o espaço acompanhada de um segurança, uma jovem jogou uma bebida na funkeira. “Véi a mina me tacou bebida de propósito”, escreveu Mirella em publicação no Twitter. “Não dá gente, não sei me segurar pra essas coisas. Acabou com meu cabelo. Fiz uma escova caríssima, que ódio. Trato todo mundo bem, pra que isso?”, questionou. Em seguida, ela publicou um vídeo do momento e escreveu: ‘Quis aparecer, deixa eu ajudar ela.”