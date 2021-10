‘A Fazenda 13’: Record analisa imagens após público pedir expulsão de Dynho Alves

Cantor está sendo acusado nas redes sociais de colocar o pé propositalmente na frente de Rico para ele cair

A confusão que aconteceu em “A Fazenda 13” após a eliminação de Erika ainda está rendendo assunto nas redes sociais. O público está pedindo a expulsão de Dynho Alves, que teria colocado propositalmente o pé no caminho de Rico durante uma briga para o peão cair, e a de Victor Pecoraro por ter jogado iogurte na cabeça do peão. A Jovem Pan tentou contato com a Record para saber mais detalhes do caso, mas não obteve retorno. Por outro lado, a equipe de Rico divulgou um comunicado dizendo que a emissora está analisando as imagens da suposta agressão. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o fazendeiro da semana tropeçando, mas ainda não está claro se por culpa de Dynho. Após a discussão, Rico começou a acusar o funkeiro de agressão e até tentou falar com a produção do reality.

“A produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões. Isto porque, segundo vídeos que circulam na Internet, inclusive um no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais, aparentemente, um participante colocou, propositalmente, o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no fazendeiro”, postou a equipe de Rico no Instagram.

Caso haja uma nova expulsão no programa comandado por Adriane Galisteu, será o terceiro desfalque no elenco desta edição. Em menos de um mês de jogo, Fernanda Medrado desistiu do reality e Nego do Borel foi expulso por quebrar a mesma regra que agora Dynho está sendo acusado de descumprir. Considerando o histórico das outras edições do reality, Victor dificilmente será expulso, pois em “A Fazenda 12”, por exemplo, a modelo Raissa Barbosa bombou nas redes sociais por jogar água e creme em alguns participantes e nada aconteceu. Os detalhes de que tudo o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 8, em “A Fazenda 13” será exibido na edição de hoje a noite do programa.

